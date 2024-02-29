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28 Şubat tecrübesiyle 15 Temmuz'a geçit verilmedi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’nin, 28 Şubat’tan ders çıkardığını, bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz darbesinin önlendiğini vurguladı. Malkoç, “28 Şubat'tan çıkarılacak diğer bir ders ise bu milletin dini ile oynanmaması gerekliliğidir” dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:36 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şeref Malkoç
Şeref Malkoç

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Tvnet 28 Şubat Özel Yayını'na konuk oldu. O dönemde, Refah Partisi Milletvekili ve Necmettin Erbakan’ın hukuk işlerinden sorumlu kişi olarak 28 Şubat’ın tam merkezinde olduğunu söyleyen Malkoç, şunları anlattı: “Şunu memnuniyetle belirteyim, Türkiye 28 Şubat’tan ders çıkardı. 28 Şubat’tan çıkardığı dersle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile 15 Temmuz darbesini önledi. Bu çok önemli. İkinci çıkan ders, bu milletin dini ile oynanmaması gerekliliğidir. Bu millet önüne sandık geldiğinde herkese dersini veriyor. Tıpkı, 2002’de 28 Şubat’a tepki olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidar yapması gibi. Türkiye demokratikleşti. TSK tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Özetle Türkiye 28 Şubat’tan çok şey çıkardı.”


#28 Şubat
#darbe
#15 Temmuz
2 saat önce
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