Gündem 28 Şubatı yaşadım
ANKARA

28 Şubat’ı yaşadım ​

28 Şubat’ı yaşadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat mesajında İBB Başkanı’yken okuduğu şiir sebebiyle hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini hatırlattı. Erdoğan, “Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
OYNAT 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda 'Darbe bir insanlık suçudur.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Türk siyasi tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ydım.”

Fahrettin Altun'dan 28 Şubat'a özel paylaşım: Hepiniz oradaydınız, milletimizden özür dileyin!
OYNAT 02:59
Fahrettin Altun'dan 28 Şubat'a özel paylaşım: Hepiniz oradaydınız, milletimizden özür dileyin!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı bir video ile 'Milletimizden özür dileyin' dedi.

Altun, Twitter'dan 'Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!' ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

DARBE İNSANLIK SUÇUDUR

“Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.”

HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı
OYNAT 00:24
HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı
HDP’li Hüda Kaya, katıldığı bir canlı yayında, 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia ederek, 'Biz 28 Şubat mücadelesini polis, öğrencilerin koluna kelepçe taksın diye vermedik.' ifadelerini kullandı.

Usanmadan anlatmalıyız

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat’la ilgili yaptığı paylaşımda “28 Şubat’ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün” ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan

Bilinmeyen yönleriyle Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ı
OYNAT 14:37
Bilinmeyen yönleriyle Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ı
54. Hükümet'in Başbakanı Necmettin Erbakan'ın koltuğuna oturduğu gün başlayan 28 Şubat'ı: İçişleri bakanı vizesini imzalamadığı için yurt dışı turuna 'kaçak' çıkmak zorunda kaldı. Kızının diploma töreninde dahi konuşturulmadı. 'Laiklik' uyarısı almadığı tek gün dahi olmadı.
Abone Ol Google News
Pelkas F.Bahçeyi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.
Diyarbakırlı astronomunuzay tutkusu

Diyarbakırlı astronomun
uzay tutkusu

Ayla ilgili çalışmalarından dolayı NASA teşekkür mektubu göndermişti.
CHPde ayıp depremi

CHP'de 'ayıp' depremi

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.
'Yer yerinden oynayacak'

'Yer yerinden oynayacak'

Melih Gökçek, Sancar'ın CHP'den istifasına ilişkin merak uyandıran bir iddiada bulundu.
'Şiddeti derhal durdurun'

'Şiddeti derhal durdurun'

​Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı.
Başörtülü polisleri hedef aldı

Başörtülü polisleri hedef aldı

​HDP'li Hüda Kaya, Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

'Biden kalkanı' devrede

'Biden kalkanı' devrede

​Beyaz Saray, 'Selman'a Kaşıkçı cinayetinden yaptırım uygulanmamalı' dedi.
Mehmetçik teröristlerin ininde

Mehmetçik teröristlerin ininde

​Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lılara ait sığınaklar imha edildi.
Vaka sayısında sevindiren gelişme

Vaka sayısında sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin bilançosunu açıkladı.
Sisi aradı ortadan kayboldu

Sisi aradı ortadan kayboldu

​İstanbul'dan Kahire'ye dönen gazeteci El-Cemel sırra kadem bastı.

​CHP'li vekil Sancar partiden ayrıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.