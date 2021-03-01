Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat mesajında İBB Başkanı’yken okuduğu şiir sebebiyle hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini hatırlattı. Erdoğan, “Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Türk siyasi tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ydım.”
“Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat’la ilgili yaptığı paylaşımda “28 Şubat’ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün” ifadelerine yer verdi.