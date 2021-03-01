Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Türk siyasi tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ydım.”

OYNAT 02:59 Fahrettin Altun'dan 28 Şubat'a özel paylaşım: Hepiniz oradaydınız, milletimizden özür dileyin! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı bir video ile 'Milletimizden özür dileyin' dedi.



Altun, Twitter'dan 'Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!' ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. BiP'te paylaş

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DARBE İNSANLIK SUÇUDUR

“Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.”

OYNAT 00:24 HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı HDP’li Hüda Kaya, katıldığı bir canlı yayında, 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia ederek, 'Biz 28 Şubat mücadelesini polis, öğrencilerin koluna kelepçe taksın diye vermedik.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Usanmadan anlatmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 28 Şubat’la ilgili yaptığı paylaşımda “28 Şubat’ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün” ifadelerine yer verdi.