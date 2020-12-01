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Gündem 282 darbe davasında karar çıktı
POLİTİKA

282 darbe davasında karar çıktı

282 darbe davasında karar çıktı

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 282’si karara bağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 282’si karara bağlandı. Sona eren davalarda 2 bin 869’u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Bakanlık duyurdu: FETÖ'cüler sınır hattında yakalandı
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FETÖ’den 612 bin kişiye işlem
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FETÖ’den 612 bin kişiye işlem

7 DAVADAN 3’Ü ANKARA’DA

  • Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1608 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler, 1686 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı. Yargılamaların sürdüğü 7 davadan 3’ü Ankara’da, 4’ü diğer illerde görülüyor.
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