296'ncı saatte iki kişi daha: Enkaz altında iki hafta

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 13’üncü gününde de sürdü. Dün Hatay Antakya’dan yine mucize kurtuluş haberleri geldi. Depremden 296 saat sonra 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı, ancak biri hayatını kaybetti.

SES VE ISI ALINDI

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde yıkılan Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses ve ısı tespit etti. Aralarında Kırgızistan’dan gelenlerin de yer aldığı arama kurtarma ekipleri, enkazda yoğun bir çalışma yürüttü. Hayat belirtisi alınan noktaya yoğunlaşan kurtarma ekipleri, depremin 296’ncı saatinde Suriyeli Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını enkazdan canlı olarak çıkarttı.

Samir Muhammed Accar

ÇOCUK KURTARILAMADI

İki haftaya yakın enkaz altında kalan Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilinçlerinin açık olduğu gözlenen çiftin, diğer 2 çocuğunun da enkazda hayatını kaybettiği öğrenildi. Kentteki sahra hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan çift tedavi altına alındı.

Ragda Accar

Sağ çıkınca çok sevindik

Hatay’da depremin 296’ncı saatinde enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Kırgız ekip, o anı anlattı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Albay Rısbek Coldoşbayev, “Bu enkazın başına sabah 08.00’de geldik. Enkazdan ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. 3 kişiyi sağ çıkarttık, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik” dedi.

13’üncü gün depremden tam 296 saat sonra kurtarılan çift, bu enkazdan çıkarıldı.

13 gün nasıl dayandı?

Eşiyle birlikte enkazdan kurtarılan Samir Muhammed Accar, 13 gün nasıl dayandığını anlattı. ABD’de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay Antakya’da hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Günler sonra enkazdan sağ çıkan Accar’la yakından ilgilenen Öz, genç adama 13 gün nasıl hayatta kaldığını sordu. Accar, hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini söyledi. Enkaz altında çocuklarının birkaç gün sonra seslendiğinde cevap vermediğini ifade eden Accar, en küçük çocuğuyla ilgili bir anısını göz yaşları içinde anlattı: “En küçük evladım depremden önce meyve almamı istemişti. Bunu yerine getiremediğim için çok üzülüyorum.”



