3 bin 472 aile yok oldu

İsrail, dün sabah saatlerinde sivilleri tehcir etmek için yoğun bombardıman ve tam kuşatma altında tuttuğu Gazze’nin kuzeyinde vahşi bir katliam daha işledi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Beyt Lahiya'daki beş katlı bir binaya düzenlediği bombardımanda 72 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı saatlerde Gazze'nin güneyindeki Refah ile orta kesimdeki Nusayrat ve Bureyc kamplarını da hedef alan saldırılar sonrası ölü sayısı 100'ü aştı. İşgal ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisi'nin Yeni Şafak'a ulaştırdığı verilere göre, 408 gündür devam eden saldırılarda, Filistinli 3 bin 472 aile tüm aile fertleriyle birlikte yok edildi.





ÖLENLERİN YÜZDE 30'U ÇOCUK

İşgal ordusunun Beyt Lahiya'da işlediği vahşi katliamın ardından bir basın açıklaması yayınlayan Gazze Sağlık Müdürlüğü Direktörü Dr. Munir el-Bereş, hedef alınan beş katlı binada ölen sivillerin yüzde 30'unun çocuk olduğunu söyledi. Bombardıman sonrası binanın yerle bir olduğuna işaret eden el-Bereş, enkaz altında en az 20 ila 30 arasında kişinin olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguladığını belirten el-Bereş, cumartesi akşamı bölgedeki en büyük hastane Kemal Advan Hastanesi'ne ilaç taşıyan BM'ye ait bir yardım konvoyunun işgalciler tarafından engellendiğini ifade etti. El-Bereş, Gazze'de 12 binden fazla yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılmaya ihtiyaç duyduğunu

sözlerine ekledi.





AİLELER YOK OLUYOR

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarda Yaser Abu Şukka'nın ailesi ve Muin Salim'in ailesi yok edilenlerden yalnızca 2'si. Yaser Abu Şukka'nın ailesi, karısı, oğulları, beş kızı, iki erkek kardeşi ve diğer aile üyelerinin tamamı evlerine atılan roket sonucu şehit edildi. Al-Remal mahallesinde işlenen bir katliamda Muin Salim’in ailesi 7 erkek kardeşi, kız kardeşleri, çocukları ve torunlarının tamamı işgalcilerin oturdukları binayı havaya uçurmasından sonra şehit oldu. Gazze'de İsrail saldırılarının başlamasından beri 3 bin 472 aile, tüm aile fertlerinin öldüğü veya kaybolduğu bir şekilde saldırılardan etkilendi. Bin 364 Filistinli aile içerisinde ise yalnızca bir kişi hayatta kalabildi.





38 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Yoğun bombardıman ve saldırılar sonucunda şehit sayısı 53 bin 712’ye yükselirken yaralı sayısı 103 bin 258’e ulaştı. Şehit olanların çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşuyor. 17 bin 385 çocuk ve 11 bin 891 kadın vahşice işgalci güçler tarafından katledildi. Yaralananların da yüzde 70’ini çocuklar ve bebekler oluşturuyor. İşgalci güçler yalnızca bölgedeki sivilleri yalnızca saldırılar düzenleyerek katletmiyor aynı zamanda bölgeye giren insani yardımları da engelleyerek Gazze’de açlık ve su krizini daha da perçinliyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı açlık sebebiyle 38 çocuk yaşamını yitirdi. 209 yeni doğan bebek de beslenme imkanı olmadığı için hayatını kaybedenler arasında. 1 yaşından küçük 825 çocuk ise işgalcilerin çeşitli ölüm yöntemleriyle katledildi.





86 BİN 400 PATLAYICI KULLANILDI

Sivilleri hunharca katleden terör devleti İsrail aynı zamanda Gazze şehrini de yaşanılmaz bir hale getiriyor. Gazze’de 516 bin 500 ev tamamen tahrip edilirken 171 bin 500 ev kısmi hasara uğradı. Konutların yüzde 72’si saldırılardan doğrudan etkilenmiş durumda. Gazze’nin kuzeyinden güneyine tüm bölgelerinde yüzde 86 oranında yıkım yaşandı. Bölgeyi yerle bir etmek için İsrail tarafından 45 bin füze ve bomba kullanılırken 86 bin 400 ton patlayıcı atıldı. Savaşın başlangıcından itibaren bölgenin uğradığı ekonomik zarar, tahmini

37 milyar doları buldu.





1054 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞEHİT

İşgalci güçlerin bu süreçte en çok hedef aldığı kurumlardan biri de hastaneler oldu. Bölgedeki 34 hastane tamamen yok edilirken 80 sağlık merkezi de tamamen kullanım dışı kaldı. 115 klinik tahrip olurken yaralıları hastanelere yetiştirmeye çalışan 246 ambulans aracı da yok edildi. Hastanelere yönelik saldırılar sonucunda bin 54 sağlık çalışanı şehit olurken bin 230 sağlık çalışanı da yaralandı. Bölgedeki birçok hastane saldırıya maruz kalırken aynı zamanda işgalciler tarafında kuşatma altında da tutuluyor. Kuşatmalar sonucu 310 sağlık çalışan işgalciler tarafından tutuklanıp akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Yaşadığı işkenceler nedeniyle 3 doktor, tutuklandığı süreçte işkence altındayken şehit oldu. 3 bin 500 çocuk, yetersiz ve kötü beslenme nedeniyle ölüm riski altında.











