3 büyük şehre yaklaşık 1.5 trilyon TL yatırım: Ulaşımda İstanbul çevrede İzmir ve Ankara

2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarı, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attı. Son yirmi yılda projelerini giderek artıran AK parti, yıllarca il bazlı çalışmalarla hareket etti. Toplamda İstanbul’a 672 milyar 575 milyon TL, Ankara’ya 475 milyar 911 milyon TL, İzmir’e 224 milyar 348 milyon TL yatırım yapıldı.





ULAŞTIRMA DA EN BÜYÜK PAY İSTANBUL’UN





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 20 yılda 284 milyar 97 milyon TL yatırım İstanbullunun hizmetine sundu. Yeşil çevre hedefiyle yapılan yatırımlar arasında Ankara ve İzmir ön plana çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Ankara'ya 256 milyar TL, İzmir'e 65 milyar 800 milyon TL yatırım yapıldı.

AKTİF SİGORTALI SAYISI İSTANBUL’DA YÜZDE 156 ARTTI





Son yirmi yılda İstanbul’daki aktif sigortalı sayısı yüzde 156 oranında arttı. 2002 yılında aktif sigortalı sayısı 2 milyon 485 bin 204 kişi olurken, 2022 yılı itibariyle bu sayı 6 milyon 350 bin 169 kişiye çıktı. Ankara’da 2002 ile 2021 yılında aktif sigortalı sayısı yüzde 98 sevilerine kadar yükseldi. İzmir de ise yüzde 93 oranında bir artış gerçekleşti.

YURT KAPASİTESİ 40 BİNDEN 108 BİNE ÇIKARILDI



