3 Filistinliye Ankara’da veda

Dün yapılan Gazze gösterileri, Irak’ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından hem Filistin’e destek hem PKK terörünü kınama yürüyüşlerine döndü. Ankara’da “Ankara’dan Gazze’ye direnişe bin selam” “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı. İstanbul’da, Kabataş’tan Eminönü’ne yapılan yürüyüşte Türkiye ve Filistin’in şehitleri için Kur’an okundu. İstanbul Sultanahmet’te de “Hanzala nöbeti” vardı.