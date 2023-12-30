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3 Filistinliye Ankara’da veda

Gazze’den tedavi için getirildikleri Ankara’da vefat eden 3 Filistinli dün toprağa verildi. Hayatını kaybeden 2 aylık Yaman bebek İsrail bombardımanında yaralanmıştı. Ayşe Muhammed ile H. Abed Hüseyin ise kanser tedavisi görüyordu.

04:00 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:59 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
Oğuzhan Ürüşan

Gazze’den tedavi için getirildikleri Türkiye’de vefat eden 3 Filistinli dün toprağa verildi. İsrail’in 3 ayı aşkın süredir adeta soykırım uyguladığı Gazze’de tedavileri yarım kalan ve ağır yaralanan bir grup sivil Türkiye’ye getirilmişti. Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 Filistinli yaşam mücadelesini kaybetti.

TEKBİRLERLE VEDA

Yaşamını yitirenler arasında Yaman Alkurdi isimli 2 aylık bebeğin yanı sıra kanser tedavisi gören Ayşe Subhi Muhammed ve Hasan Abed Hüseyin de var. 3 Filistinli için Yahyalar Merkez Camii’nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden kıldırdığı namaza çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler tekbirler eşliğinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.



#Gazze
#Filistin
#Ankara
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