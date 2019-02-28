3 ilde okullara kar tatili

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi.

2 ilde de eğitime ara verildi

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bahçesaray'da eğitime kar engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.