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İSTANBUL

3 yıl geçti

İstanbul’un Fatih ilçesinde Vezneciler semtini kana bulayan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016’da düzenlenen ve 6’sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Haziran 2016’da Vezneciler'de yaşanan terör saldırısı
7 Haziran 2016’da Vezneciler'de yaşanan terör saldırısı

Olaya ilişkin açılan davada, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran ve Duran Kalkan’ın da aralarında bulunduğu 12’si firari 20 sanığın, 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Saldırıya ilişkin 8 zanlı tutuklu olarak cezaevinde.

Polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirdiği saldırıda, Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar görmüştü.

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Vezneciler'de polis aracına bombalı saldırı: 6 şehit
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