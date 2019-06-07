3 yıl geçti

Olaya ilişkin açılan davada, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran ve Duran Kalkan’ın da aralarında bulunduğu 12’si firari 20 sanığın, 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Saldırıya ilişkin 8 zanlı tutuklu olarak cezaevinde.

Polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirdiği saldırıda, Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar görmüştü.