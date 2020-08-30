Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankarada trafiğe kapatılacak yollar
ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

Ankara tarihi bir güne şahitlik edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü için etkinlikler düzenlenecek. Ankara Valiliği programlar nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kadar olan güzergahlarda resmigeçit düzenleneceği aktarıldı.

Atatürk Bulvarı'nda, Kuğulu Kavşağından Ulus Meydanı arasındaki ulaşımın, Ulus istikametine doğru tek şeritli olarak sağlanacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

  • Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermelerinin faydalı olacağı vurgulandı.

Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: Büyük zaferin 98. yılı kutlanıyor
GÜNDEM
Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: Büyük zaferin 98. yılı kutlanıyor
Abone Ol Google News
Kapalıçarşıdan Kınalıadaya uzanıyor

Kapalıçarşı'dan Kınalıada'ya uzanıyor

​Bir İstanbul efsanesi: Şehrin altındaki gizli tüneller
İki bin yıllık sessiz fay araştırılmalı

İki bin yıllık sessiz fay araştırılmalı

​Son depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı.
Şantaj diline boyun eğmeyecek

Şantaj diline
boyun eğmeyecek

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı.
Tuş hatası <br>kurbanı oldu

Tuş hatası
kurbanı oldu

Türkiye'de ilk bine girdi ama üniversiteye yerleşemedi.

Belediye Başkanı duyurdu

Belediye Başkanı duyurdu

"Koronavirüse yakalandım, dualarınızı eksik etmeyin."
Şu haritaya iyi bak

Şu haritaya iyi bak

M​erkel Yunanlıların masalsı taleplerine destek oluyor.
Büyük<br> zaferin 98. yılı

Büyük
zaferin 98. yılı

​Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası.
Üç kıtanın merkeziyiz

Üç kıtanın merkeziyiz

​Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştüreceğiz.
Vergilerde<br>yeni düzenleme

Vergilerde
yeni düzenleme

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.
Karadeniz'de kapıştılar

Karadeniz'de kapıştılar

​ABD ile Rusya arasında 'jet' gerilimi.
Baro terörün arka<br>bahçesi olamaz

Baro terörün arka
bahçesi olamaz

​Ebru Timtik'in dev posterini asan İstanbul Barosu'na tepki yağıyor.
DHKP-C orman yaktı

DHKP-C orman yaktı

Hadi buna da sahip çıkın!

Sesten 9 kat daha hızlı mühimmat atabiliyor.
İsrail virüsten<br>daha tehlikeli

İsrail virüsten
daha tehlikeli

Filistinli mazlumların evlerini yıkıyorlar.
Daha Haftanin'e<br>park yapacağız

Daha Haftanin'e
park yapacağız

​Çocukları düşünen Belediye Başkanını hedef gösteren hain teröristler tehdit ediyor.
Gece kulübüne<br>cevap veremedi

Gece kulübüne
cevap veremedi

​İstanbul Barosu'nun pişkinliği pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.