30 Ağustos'ta kutlama olacak mı: Fahrettin Altun'dan açıklama İletişim Başkanı Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili tartışmaya noktayı koydu Günlerdir süren "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?" tartışmaları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sona ereceğe benziyor. Altun, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos'un her sene olduğu gibi bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirtti ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 20:16 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 20:29 Yeni Şafak