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Gündem İletişim Başkanı Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili tartışmaya noktayı koydu
ANKARA

30 Ağustos'ta kutlama olacak mı: Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili tartışmaya noktayı koydu

Günlerdir süren "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı?" tartışmaları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sona ereceğe benziyor. Altun, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos'un her sene olduğu gibi bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirtti ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının olup olmayacağına dair tartışmalara noktayı koydu.

"Devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak"

Altun, kutlamaların bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde gerçekleşeceğini belirtirken kamuoyunu yanlış yönlendiren açıklamalara da itibar edilmemesini rica etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

  • "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

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Büyükşehir'den duygulandıran 30 Ağustos videosu
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