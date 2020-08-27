İletişim Başkanı Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili tartışmaya noktayı koydu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının olup olmayacağına dair tartışmalara noktayı koydu.
"Devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak"
Altun, kutlamaların bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde gerçekleşeceğini belirtirken kamuoyunu yanlış yönlendiren açıklamalara da itibar edilmemesini rica etti.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
- "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."
30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır.
İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun...
30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır.