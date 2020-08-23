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Gündem İçişleri Bakanlığından 30 Ağustos kutlamaları yasaklandı iddialarına yalanlama
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan '30 Ağustos kutlamaları yasaklandı' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığınca ''30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Yasaklandığı'' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Valiliklere gönderilen yazıda, kalabalıklara neden olunmaması için tedbir alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesinin istendiği söylendi.

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İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Pandemi nedeniyle bazı programlara katılımcı kısıtlaması getirildi, bazı programlar da yapılmayacak. Valilklere gönderilen yazıda, kalabalıklara neden olunmaması için tedbir alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesinin istendiği söylendi.

  • Koronavirüs salgınının yeniden ivme kazandığı belirtilerek, bakanlığın resmi dini bayram gibi bir ayrım gözetmeden salgın tedbirlerini tüm etkinlikler için benzer şekilde aldığı vurgulandı.

Yüz yüze etkinlikler yapılmayacak

Valiliklere Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin gönderilen genelgeye göre, etkinlikler belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak ve en kısa sürede tamamlanacak. Çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyaretleri asgari katılımla gerçekleşecek. Bunun dışındaki resepsiyon gibi yüz yüze etkinlikler yapılmayacak.

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