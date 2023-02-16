30 bin hayvan telef oldu: 10 ilde 4 bin 512 ahır yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçileri de derinden etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 11 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan popülasyonunun olduğu bölgede 4 bin 500’den fazla ağıl ve ahır yıkılırken, 30 bine yakın hayvan da telef oldu.

AĞIL VE AHIRLAR YERLE BİR OLDU

Depremin etkili olduğu bölgede toplamda 4 bin 512 ağıl ve ahır yıkıldı. En fazla yıkımın yaşandığı il ise bin 541 ağıl ve ahırın çöktüğü Gaziantep oldu. Onu bin 382 ağıl ve ahırın yıkıldığı Malatya takip etti. Kahramanmaraş’ta ise 958 ağıl ve ahır göçtü. Bölgenin toplamında 24 bin 912 küçükbaş, 3 bin 167 büyükbaş, bin 191 kanatlı ve 14 arı kovanı telef oldu.

EN ÇOK KAYIP GAZİANTEP’TE

Depremde hayvanların en çok zarar gördüğü il Gaziantep oldu. Gaziantep’te 8 bin 769 küçükbaş göçük altında kalırken, 908 büyükbaş hayvan öldü. Gaziantep’in ardından Kahramanmaraş da 7 bin 946 küçükbaş ve bin 18 büyükbaşla ikinci sırada yer aldı. Büyük zararın yaşandığı bir başka il ise 5 bin 351 küçükbaş ve bin 57 büyükbaşın telef olduğu Malatya oldu. Bölgede telef olan hayvanların tamamından 2 bin 957 ton süt toplanıyordu.

Çiftçi ve besiciye 2,8 milyarlık ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişci, "Ayni ödenen destekler 10 ilimiz için nakit olarak verilecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre desteklerinin yanında yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki hayvancılık ödemeleri de 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıca, deprem bölgesinde 185 bin işletmeye, büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir” açıklamasını yaptı.



