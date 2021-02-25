​33 fezleke Meclis’e gönderildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Şentop, hazırlanan 33 farklı fezlekenin Meclis’e ulaştığını belirtti. Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis’e ulaşmadığı yanıtını verdi. Şentop daha sonra fezlekeleri Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk etti.

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28’İ HDP’LİLERİN

TBMM’ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntıları da belli oldu. TBMM’ye iletilen 33 fezlekeden 28’i HDP milletvekilleri hakkında Fezlekelerde “terör örgütü propagandası yapma”, “suçu ve suçluyu övme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlamalar yer alıyor. Fezlekelerden 28’i HDP’li vekiller, 3’ü CHP’li milletvekilleri 1’i Demokrat Parti Milletvekilini 1’i de biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilini kapsıyor.

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