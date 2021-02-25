Gündem 33 fezleke Meclise gönderildi
ANKARA

​33 fezleke Meclis’e gönderildi

33 fezleke Meclis’e gönderildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili, “33 fezleke Meclis’e ulaştı. İçinde HDP’li vekillerin fezlekeleri de var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Şentop, hazırlanan 33 farklı fezlekenin Meclis’e ulaştığını belirtti. Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis’e ulaşmadığı yanıtını verdi. Şentop daha sonra fezlekeleri Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk etti.

TBMM Başkanı Şentop: Henüz meclise fezleke gelmedi
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Henüz meclise fezleke gelmedi

28’İ HDP’LİLERİN

  • TBMM’ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntıları da belli oldu. TBMM’ye iletilen 33 fezlekeden 28’i HDP milletvekilleri hakkında Fezlekelerde “terör örgütü propagandası yapma”, “suçu ve suçluyu övme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlamalar yer alıyor. Fezlekelerden 28’i HDP’li vekiller, 3’ü CHP’li milletvekilleri 1’i Demokrat Parti Milletvekilini 1’i de biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilini kapsıyor.

Cezaevlerini karıştırma planı var
GÜNDEM
Cezaevlerini karıştırma planı var

AYM’ye Berberoğlu sorusu

  • TBMM Başkanlığı, Enis Berberoğlu kararının TBMM’ye de gönderilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yazı gönderdi. Yazıda kararın TBMM’ye gönderilmesinin sebebinin anlaşılamadığı vurgulandı. TBMM’den beklenilenin ne olduğuna açıklık getirilerek kararın tavzih edilmesi istenilen yazıda, bununla hangi somut neticenin elde edilmek istendiği de soruldu.
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