Gündem 37 soruda LGS Okullar tatil oldu, sınavda sorular hangi konuları içerecek?
EĞİTİM

37 soruda LGS: Okullar tatil oldu, sınavda sorular hangi konuları içerecek?

MEB, LGS’ye ilişkin merak edilen 37 sorunun cevabını internet sitesinde yayınladı. “Sınav başvuruları merkezi olarak yapılacak, başvurular ücretsiz olacak, sınav giriş belgeleri 28 Mayıs’ta teslim edilecek, 8. sınıfın 2. döneminden soru olmayacak” gibi bilgiler yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran’da yapılacak merkezi sınava başvurular, oturumların içeriği, sınavın uygulanışı gibi konularda merak edilen 37 soru yanıtlandı. Bakanlığın internet sitesi “www.meb.gov.tr”den yayımlanan soru ve yanıtlarından bazıları şöyle:

Merkezi sınav başvuruları, nereden yapılacak, başvuru ücretli midir?

Merkezi sınav başvuruları, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurular ücretsizdir.”

Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

“Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

“Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.”

Sınav giriş belgesi nereden alınacak?

“Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.”

Merkezi sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

“Sınav 2 oturumdan oluşmaktadır. 1. oturum sözel alan 75 dakika, 2. oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.”

Merkezi sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

“Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri yer alacaktır. Soru dağılımı ise birinci oturum sözel alan Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, ikinci oturum sayısal alan matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.”

Özel gereksinimi olan öğrenciler araç gereçlerini sınava getirebilecek mi?

“Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.”

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecek?

“Sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir.”

Okullar tatil oldu, sınavda sorular hangi konuları içerecek?

“Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.”

Birinci dönem konuları hangileridir?

“Birinci dönem konu ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın ‘http://ttkb.meb.gov.tr’ internet adresinde yayınlanmıştır.”

MEB: LGS merkezi sınavına ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
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MEB: LGS merkezi sınavına ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
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