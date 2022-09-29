4 il bunu bekliyor: Üç yeni havalimanı geliyor

Ulaşım projelerini kesintisiz sürdüren Türkiye, sadece karada değil, havada da gücünü artırıyor. 2003’te 529 bin 205 olan uçak trafiği, geçen yılın sonunda yüzde 176 artışla 1 milyon 461 bin 577’ye ulaşırken, 3 yeni havalimanının hizmete açılması için hazırlıklar devam ediyor.

ÇUKUROVA HAVALİMANI

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yapımı, Mersin’in Tarsus ilçesinde devam ediyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Mersin ve Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ne ekonomik katkı sağlaması beklenen limanın inşaatı yaklaşık 8 milyon metrekare büyüklüğünde. Türkiye’nin 4’üncü büyük havalimanı olacak Çukurova’nın yıllık 12 milyon yolcuyu ağırlaması hedefleniyor. Çukurova Havalimanı’nın bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniyor.

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BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yapımı devam eden, kamuya ait bir havalimanı. Altyapı ve üstyapı tesisleriyle birlikte proje tutarı 987 milyon lira olan havalimanının altyapı inşaatı bitmek üzere. Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı’nın yılda 2 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor. Bittiğinde yaklaşık olarak Gümüşhane şehir merkezine 67 kilometre, Bayburt şehir merkezine ise 47 kilometre uzaklıkta olacak havalimanının, gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

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YOZGAT HAVALİMANI

Yozgat ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere yapımı devam eden Yozgat Havalimanı, Yozgat şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa ediliyor. Projede 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre pist ile bunların yanı sıra 20 bin metrekaresi terminal binası olmak üzere, toplam 32 bin metrekarelik tesisler planlanıyor. Yıllık 2 milyon kişi kapasitesi havalimanının da gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.

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KAYSERİ VE MALATYA’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan 3 noktada yeni havalimanı yapımı devam ederken, Kayseri ve Malatya Havalimanlarındaki terminal binalarının inşaatı da sürüyor. Kayseri’deki inşaatın yüzde 50’si, Malatya’daki inşaatın da yüzde 25’i tamamlanmış durumda.