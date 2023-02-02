40 bin devamsız öğrenci var

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bürokratları, TBMM Çocuğun İstismarının Araştırılması Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi 2,5 milyon devamsız öğrencinin bulunmadığını söyledi. Morkoç, ilköğretim kurumlarında 40 bin civarında devamsız görünen öğrenci bulunduğunu söyledi. MEB Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır ise, Bakanlığa bağlı tüm ortaöğretim yurtlarının denetlendiğini ifade ederek; “2 bin 682 yurt faaliyet göstermekte ve bu yurtların kısa bir süreçte yarıdan fazlası denetlendi” dedi.