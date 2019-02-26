Gündem 40 gündür haber yok
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40 gündür haber yok

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü’den 40 gündür haber alınamıyor. Genç kızına annesi kızı için kayıp başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşen Ünlü
Gülşen Ünlü

Didim’de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli’ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu’nun bilgisi dahilinde Denizli’ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyor.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN DENİZLİ’YE GİTTİ

  • Anne Huriye Gündoğdu “Biz eşimle ayrıyız. Daha önce 3 günlüğüne evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son olarak bana da bilgi vererek Denizli’ye iş başvurusuna gideceğini söyledi. O gün evden çıktı. Bir daha haber alamadık kendisinden; gittiği yeri de bilmiyorum. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve arama çalışmaları devam ediyor” dedi. Kızının kalbinin üzerine “annem”, kolunda ise köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu belirten anne Huriye Gündoğdu, kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti. Anne Huriye Gündoğdu, kızını görenlerin ya da bilenlerin0 545 861 71 06 veya 155 polis imdat hattını aramalarını istedi.

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