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400 CHP’li AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden 400 üye, törenle AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. Kabaktepe, "Bu bir hizmet kervanı ve her kardeşimize gönlümüz açık. Yuvanıza hoş geldiniz" dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:19 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
CHP’den istifa eden 400 üye, AK Parti’ye katıldı.
CHP’den istifa eden 400 üye, AK Parti’ye katıldı.

CHP’den istifa eden 400 üye, AK Parti’ye katıldı. Düzenlenen törenle yeni üyelere parti rozetleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. Törende konuşan Kabaktepe, “Bugün CHP’den istifa edip partimize katılan 400 kişiyi temsilen buraya gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, partimize katılan tüm üyelerimize ‘Yuvanıza hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

“Bu bir hizmet kervanı ve bu hizmet kervanında her kardeşimize gönlümüz açık” ifadelerini kullanan Kabaktepe “Gölümüzü ve yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde sizlerle birlikte İstanbulumuz ve ilçelerimiz için en hayırlı neticeyi alacağız. Tekrar partimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizim de enerjimizi ve coşkumuzu, inancımızı artıran bir tören bu. Türkiyemiz için İstanbulumuz için çalışacağız. İstanbul’umuzun yerel yönetimlerde kaybettiği 5 yılını, fetret dönemini yeniden İstanbul diyerek sonlandıracağız” diye konuştu.



#siyaset
#AK Parti
#CHP
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