400 CHP’li AK Parti'ye geçti

“Bu bir hizmet kervanı ve bu hizmet kervanında her kardeşimize gönlümüz açık” ifadelerini kullanan Kabaktepe “Gölümüzü ve yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde sizlerle birlikte İstanbulumuz ve ilçelerimiz için en hayırlı neticeyi alacağız. Tekrar partimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizim de enerjimizi ve coşkumuzu, inancımızı artıran bir tören bu. Türkiyemiz için İstanbulumuz için çalışacağız. İstanbul’umuzun yerel yönetimlerde kaybettiği 5 yılını, fetret dönemini yeniden İstanbul diyerek sonlandıracağız” diye konuştu.