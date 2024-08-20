4,5 ayda 19 ülke 23 liman ziyareti

Türk donanmasının en genç üyelerinden TCG Kınalıada, en uzun seferini noktalıyor. Türk – Japon ilişkilerinin 100’üncü, Ertuğrul faciasının 134’üncü yılı anması için 8 Nisan’da İzmir’den uğurlanan TCG Kınalıada, 4,5 aylık seferinden yarın dönüyor. 4,5 aylık görev süresince 19 ülkede 23 liman ziyareti yapan TCG Kınalıada, Yola İzmir Foça’dan çıkarak 19 ülkeye uğradı. Bu süreçte sırasıyla, Suudi Arabistan, Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin, Güney Kore, Japonya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Katar, Umman, BAE, Pakistan, Ürdün’e ziyaret gerçekleştirdi. TCG Kınalıada korveti, 'deniz haydutluğu' ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e (CTF-151) 1-10 Ağustos arasında Aden Körfezi'nde doğrudan destek görevi de gerçekleştirdi.
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1 saat önce