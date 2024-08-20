|
Gündem

4,5 ayda 19 ülke 23 liman ziyareti

Canberk Doğan
04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 00:31 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk donanmasının en genç üyelerinden TCG Kınalıada, en uzun seferini noktalıyor. Türk – Japon ilişkilerinin 100’üncü, Ertuğrul faciasının 134’üncü yılı anması için 8 Nisan’da İzmir’den uğurlanan TCG Kınalıada, 4,5 aylık seferinden yarın dönüyor. 4,5 aylık görev süresince 19 ülkede 23 liman ziyareti yapan TCG Kınalıada, Yola İzmir Foça’dan çıkarak 19 ülkeye uğradı. Bu süreçte sırasıyla, Suudi Arabistan, Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin, Güney Kore, Japonya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Katar, Umman, BAE, Pakistan, Ürdün’e ziyaret gerçekleştirdi. TCG Kınalıada korveti, 'deniz haydutluğu' ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e (CTF-151) 1-10 Ağustos arasında Aden Körfezi'nde doğrudan destek görevi de gerçekleştirdi.



#TCG Kınalıada
#TCG Anadolu
#Donanma
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!