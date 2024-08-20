4,5 ayda 19 ülke 23 liman ziyareti

Türk Mukavemet Teşkilatı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda profesyonelleşmiş yapısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öncü gücüydü. TMT’nin keşif, istihbarat ve lojistik alanlarındaki desteğinden bahseden Araştırmacı Doç. Dr. Sibel Akgün, “TMT mücahitleri, silahlı birlikleri ile harekât boyunca aktif muharebeler içinde yer almıştır. 1958 yılından beri Türkiye’nin komuta ve kontrolü altında olan TMT’nin bu açıdan Barış Harekâtı’nda büyük katkısı olmuştur” diyor.