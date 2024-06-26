47 ilde 'Narkoçelik-23' operasyonu: 445 gözaltı

47 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-23' operasyonlarında; 304,5 kilo uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.





Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince; 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde 'Narkoçelik-23' operasyonları düzenlendi.