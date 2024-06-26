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47 ilde 'Narkoçelik-23' operasyonu: 445 gözaltı

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-23' operasyonlarında; 304,5 kilo uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi ve 445 zehir taciri yakalandı.

17:34 - 26/06/2024 Çarşamba
DHA
Zehir tacirlerine geçit yok.
Zehir tacirlerine geçit yok.

47 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-23' operasyonlarında; 304,5 kilo uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince; 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas olmak üzere 47 ilde 'Narkoçelik-23' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda; 304,5 kilo uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

#Narkoçelik Operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
#Zehir taciri
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