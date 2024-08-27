49 ilde zehir tacirlerine darbe

Sivas’ta sosyal medyada Peygamber Efendimiz başta olmak üzere dini değerlere ağır hakaretler edip uyuşturucu kullanımını teşvik eden bir kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde, kadının fuhuştan uyuşturucu kullanmaya kadar uzanan 29 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi.