5 cana para için kıymışlar

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İlk tespitlere göre, olayın para mevzusu ve paranın ailelere ulaştırılması konusundan çıkan tartışmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ayrıca olayla ilgili bir şüphelinin kimliğinin tespit edildiği, şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Altındağ’da bir evde yaşayan Afganistan uyruklu kişilerden haber alınamayınca olay polise bildirildi. Çilingire kapıyı açtıran polis, 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan aramada ise çekyatta elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset daha bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, 5 kişinin bıçaklanarak öldüğü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi. Sayaz, Han, Kul ve Azizi’nin diğer illerden Ankara'ya Rahimi'nin evine misafirliğe geldiği öğrenildi.

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Ön otopsi tutanaklarında, Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu bilgisi yer aldı. Kanepede elleri arkadan bağlı halde ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin ise boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, cesetlerin bulunduğu evi maktullerden Esedullah Rahimi 1,5 yıl önce kiraladı.

PARA UYUŞMAZLIĞINDAN

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, cinayetle ilişkisi olan bir şüpheliyi tespit ettiği öğrenildi. Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cinayetin para mevzusu ve paranın ailelere ulaştırılması konusundan çıkan tartışmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Cinayetin işlendiği mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı, 3 sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri kimlik kontrolünü sıkılaştırdı. Öldürülenlerin kendi hallerinde işe gidip gelen kişiler olduğunu söyleyen mahalle esnafı Kazım Alırsatar, "Bize, mahalle esnafına karşı çok saygılı ve sakin davranırlardı. Şu dakikaya kadar öldürülen arkadaşlar hakkında kimse kötü bir söz kullanmamıştır" şeklinde konuştu.