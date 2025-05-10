5 çocuktan 1'i yeme bozukluğu yaşıyor

Türk Pediatri Kurumu’nun 60. kongresi Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. “Pediatri’nin Değişen ve Zorlaşan Yüzü” temasıyla düzenlenen kongrede, 2 binden fazla çocuk doktoru bir araya gelerek çocuk sağlığına ilişkin güncel sorunları ele aldı. Açılış konuşmasını yapan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk gelişiminde ilk 5 yılın kritik olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarda entelektüel gelişimin sağlanması, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve tüm organların sağlıklı gelişimi açısından ilk 5 yaşta beslenme çok önemli. Ancak Türkiye’de beslenme bozukluğunun yüzde 16’lara çıktığını tespit ettik” şeklinde konuştu.

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise "Türkiye’de her 5 çocuktan biri yeme bozukluğu yaşıyor. Bunun içinde obezite oranı yüzde 10-15 arasında ki bu da ABD’deki çocuklarla aynı düzeyde” dedi. Beşer, Avrupa ve ABD’ye benzer şekilde batı tipi beslenmenin ülkemizde obeziteyi artırdığını vurguladı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat da “Dijital yaşamın çocuklarda yarattığı duruş bozuklukları, obezite, fiziksel ve ruhsal problemleri de masaya yatırıyoruz. İklim krizinin çocuk sağlığı üzerindeki etkisi de yine gündemimizde yer alıyor” ifadelerini kullandı. Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri, hava kirliliğinin artmasıyla birlikte çocuklarda astım ve gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirtti. İlk etapta basit ateşli hastalık gibi görünen bazı vakaların genetik geçişli ve kronik olabileceği uyarısı yapıldı.