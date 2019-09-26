5 milyonluk altın vurgunu

Takoz diye tabir edilen farklı yöntemlerle hileli altınları piyasaya normalmiş gibi satan suç şebekesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 1 numaralı şüphelinin Hakan Aydın isimli kişi olduğu şebeke 9 kişiden oluşuyor. Şüpheliler hakkında, ‘Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı, Özel Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

ÇİNKO, GÜMÜŞ VE BAKIR KARIŞTIRMIŞLAR

Şebekenin altınları piyasaya normal gibi göstererek satıp, bu sayede milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. İddianameye göre Aydın’ın talimatıyla imalatçı ve dağıtıcı Volkan Akbaş, irtibatlı olduğu kuyumculardan hurda altın toplayarak imalathanesinde topladığı hurda ve altınlara farklı bir materyal katarak kalıp haline getirdi. Kalıp halindeki bu madene ‘Takoz’adı verilirken, takozlar içerisinde gözle görülmeyecek şekilde çinko, gümüş ve bakır karıştırdı.

TAKOZ ALTINLAR ÖNCE 3 ŞİRKETE AKTARILDI

İddianameye göre örgütün yöneticilerinden olan altın imalatçısı Volkan Akbaş imalathanesinin etrafında çok sayıda altının ayarıyla ilgili araştırma yapan ‘Ayarevi’ olmasına rağmen bütün hileli takozlarda sadece ‘Modern Metod Ayarevi’ isimli yerde çalıştı. Burada verilen raporlarla hileli takoz altınlar Erva Altın, Reyhanlı Altın ve Menekşe Döviz isimli işyerlerinde bozduruldu. Bozdurmanın karşılığı olan

altın ve paralar kurye Gökhan Şengül’e ulaştırıldı. Şengül ise örgüt lideri ve finansör Hakan Aydın’a ulaştırdı.

PİYASADAKİ KARŞILIĞI 5 MİLYON TL

3 şirketin aldığı hileli takoz altınların paraya çevrilmesi ise şu iddianameye göre şu şekilde gerçekleşti. Takoz altınlar karşılığı saf altın alınmak üzere İstanbul Altın Rafinerisine gönderildi. Rafineri’de 1 yıl sonunda gözle görülür bir açık oluşunca, kimyagerler ve mühendisler tarafından yapılan incelemelerde takozlarda gözle görülecek şekilde farklı madde karışımlar bulundu. Altınlara, çinko, bakır ve gümüş karıştırıldığı belirlendi. Rafineri’de yaklaşık 100 adet ve en düşük 500 gram olmak üzere takozlar verildi. Takoz başına 1 yıllık süreçte yüzde 20 altın değeri zarar ettiği tespit edildi. Bunun karşılığı ise piyasada 5 Milyon TL olarak biliniyor.

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Fark edince ortaya çıktı

Soruşturmada kuyumcu firmasında müdür olarak çalışan şahısta ‘Müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. E.D isimli şikayetçi ifadesinde yaşanan dolandırıcılığı nasıl fark ettiğini şu şekilde anlattı: “Saflaştırılmak üzere toplanan takoz altınları incelediğimde Modern Metod Ayar Evi’nden gelen takozların içinde altın olmayan değersiz ağır bir madde bulunduğunu, bunun hep aynı bölümlere yerleştirdiğini gördüm.”