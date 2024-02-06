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5 yılda depreme hazırlanacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TVNET yayınında soruları cevapladı. Kurum, İstanbul'u 5 yılda afetlere hazır hale getireceklerini söyledi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:09 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Murat Kurum TVNET yayınında soruları cevapladı.
Murat Kurum TVNET yayınında soruları cevapladı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u 5 yılda afetlere hazır hale getireceklerini söyledi. 6 Şubat felaketinin yıldönümünde TVNET'te yayınlanan 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, İstanbul’daki muhtemel depreme hazırlık çalışmaları kapsamında “5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak” dedi. Kurum, TVNET yayınında Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde gazeteci Nedim Şener, Yeni Şafak yazarı Ali Saydam ve güvenlik uzmanı Mete Yarar’ın sorularını cevapladı.

DÖNÜŞÜMÜN AMASI FAKATI YOK

"İstanbul dönüşmeli; bunun aması, fakatı, lakini yok. El birliğiyle dönüştürmek zorundayız. 31 Mart’ta İstanbullular kararını verecek” diyen Murat Kurum, “5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bu dönüşümde Büyükşehir Belediye, ilçe belediyeleri, uzmanlar olacak. Kandilli'den hocalarımız olacak” diye konuştu. Kurum, bu kapsamda Naci Görür’le de görüştüklerini ve seçildiğinde beraber çalışmak üzerine anlaştıklarını söyledi.

6 YENİ LOJİSTİK MERKEZİ GELİYOR

“İstanbulumuzun dijital ikizini oluşturacağız. Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız” diyen Murat Kurum, “6 tane yeni lojistik merkezi kuracağız. 39 ilçede tam donanımlı geçici yaşam alanları oluşturacağız” şeklinde konuştu. Kurum, “9 arama kurtarma merkezi oluşturacağız. Halkı bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. İstanbul’da yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu belirten Kurum, “Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden Pendik ve Arnavutköy'e 2 tane yeni acil durum hastanesi kuracağız” bilgisini verdi.

GÜNDEMLERİ İSTANBUL DEĞİL

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'gündemi İstanbul dışına çekme' amacında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bir kere samimi olacaksınız. Hatay’da 50 bin konut yapacaktınız, çadır kentler kuracaktınız da biz mi engelledik? Neden konut yapmadın, altyapıyı çözme iradesi koymadın. Lafa geldi mi çok laf! Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği sözlerin hiçbirini tutamamış bir irade, insanları kutuplaştırıyor. Gündem yine İstanbul değil. Burayı basamak görme meselesi. Bu senaryoları öğrendik, film bitti. Millet atık bu gündemden çıkılmasını istiyor."


Murat Kurum tvnet canlı yayınına konuk oldu: İstanbul’da depreme karşı dev seferberlik
Murat Kurum tvnet canlı yayınına konuk oldu: İstanbul’da depreme karşı dev seferberlik

AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum, tvnet'te önemli açıklamalarda bulundu. Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlattı, merak edilen soruları cevapladı. Verilen sözlerin her zaman tutulduğunun altını çizen Kurum, ''Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyorlar. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul için görüştüklerini aktaran Kurum, ''Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.'' ifadelerini kullandı. Depreme karşı ilk beş yılda 650 bin konutun kentsel dönüşüme sokulacağını ifade eden Kurum, "100 bin de kiralık konut yapacağız. 100 bin kiralık konutla birlikte hem oluşan kira fiyatlarını aşağıya çekmeyi hem de bu mana da kentsel dönüşümdeki vatandaşlarımızı kiralık konutlara çekerek burada dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız ve bu konutlar satılmayacak. 18 ayda tamamlanacak." dedi.


#Murat Kurum
#tvnet
#Siyaset
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