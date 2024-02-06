5 yılda depreme hazırlanacağız

AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum, tvnet'te önemli açıklamalarda bulundu. Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlattı, merak edilen soruları cevapladı. Verilen sözlerin her zaman tutulduğunun altını çizen Kurum, ''Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyorlar. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Naci Görür ile İstanbul için görüştüklerini aktaran Kurum, ''Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.'' ifadelerini kullandı. Depreme karşı ilk beş yılda 650 bin konutun kentsel dönüşüme sokulacağını ifade eden Kurum, "100 bin de kiralık konut yapacağız. 100 bin kiralık konutla birlikte hem oluşan kira fiyatlarını aşağıya çekmeyi hem de bu mana da kentsel dönüşümdeki vatandaşlarımızı kiralık konutlara çekerek burada dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız ve bu konutlar satılmayacak. 18 ayda tamamlanacak." dedi.