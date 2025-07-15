50 noktada püskürtüldü

Yarım asrı aşan sini hevesini 15 Temmuz gecesi açığa vurarak devleti ele geçirmek isteyen FETÖ, bunun için kritik kurumları seçti. Genelkurmay’dan TRT’ye, Boğaz Köprüsü’nden Marmaris’e çeşitli adreslerde kontrolü ele almak için militanlarını harekete geçiren örgüte 50’den fazla noktada sokağa çıkan halk ‘dur’ dedi. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerin beyanlarına göre, hain darbe girişimi sırasında Türkiye’nin dört bir yanında kanlı çatışmalar yaşandı. Ancak en yoğun ve en şiddetli saldırılar, başkent Ankara ve İstanbul’da gerçekleşti. Gazilerin aktardığına göre 50’den fazla noktada çatışma çıktı, silah sesleri yankılandı, tank paletleri sokaklara kazındı.

ANKARA’NIN DÖRT BİR YANI HEDEFTİ

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle MİT, AK Parti Genel Merkezi, Ankara Valiliği, TBMM ve TRT Oran Tesisleri gibi devletin kalbini hedef alan noktalarda direniş kanla yazıldı. Akköprü, Sıhhiye, Meclis Köprüsü, Türk Patent Enstitüsü, Afet Koordinasyon Merkezi, Mamak Caddesi ve Mamak AK Parti Teşkilatı Önü gibi çok sayıda farklı noktada da vatandaşlar hainlere geçit vermedi.

81 İLDE DİRENİŞ

Saldırılar sadece bu şehirlerle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu Marmaris, İzmit-Sakarya yolu, Malatya İkinci Ordu Komutanlığı, Sakarya Valiliği gibi farklı bölgelerde de gaziler yaralandı, çatışmalar yaşandı. O gece, Türkiye’nin 81 ilinde ve yüzlerce ilçesinde millet iradesi tanklara, tüfeklere ve bombalara karşı dimdik ayakta durdu. Gazilerin yaralandığı her bir yer, birer direniş noktası olarak tarihe geçti. Her biri bu toprakların nasıl savunulduğunu, hangi bedellerle ayakta tutulduğunu hatırlatmaya devam edecek.

KRİTİK GÜZERGAHLARI KAPATTILAR