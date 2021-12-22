50 yaşındaki yatalak hasta elektrikli battaniyenin alev alması sonucu hayatını kaybetti

Tuzla Postane Mahallesi Sunay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki yatalak hasta olan Ayhan Köşker’in kullandığı elektrikli battaniye gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tuzla'da elektrikli battaniyenin yanması sonucu yatalak hasta hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde yardım amaçlı eve gelen sosyal hizmetler ekibi dumanı görünce polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tuzla'da elektrikli battaniyenin yanması sonucu yatalak hasta hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yatalak hasta olan Ayhan Köşker’in cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNDEM Yangında herkes binayı terk etti o çamaşırlarını topladı