55 yıldır bıkmadan usanmadan yazıyor

Kardeşinin okul kazanması üzerine Kelkit ilçesinden taşındığı Gümüşhane kent merkezinde 1967 yılında arkadaşı Zühtü Çetinkaya ile kurduğu Kuşakkaya gazetesinde gazetecilik hayatına başlayan Tuğlu, o gün bugündür aralıksız olarak mesleğini sürdürüyor.

Gümüşhane’nin ilk gazetelerinden olan ve 1967 yılında yayın hayatına başlayan Kuşakkaya Gazetesi’nde dönemin zor şartlarına göre yaptığı gazetecilik anılarını aktaran Tuğlu, mesleki hayatında yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Haberleri ben dolaşarak elde ederdim şimdi oturduğumuz yerden internete giriyoruz alıyoruz

Kurulduğu yıllarda gazetenin bugünkü gibi günlük değil haftada iki gün yayınlandığını hatırlatan Tuğlu, “Her sayısında bir yazım olurdu. Bütün haberleri ben dolaşarak elde ederdim. Şimdi oturduğumuz yerden internete giriyoruz alıyoruz haberleri. Örneğin Vali Torul’a gitmiş onun haberi var, fotoğrafları var aynen indiriyoruz gazetelere. Bu gazetecilik değil bana göre. Biz o zamanlar el ile diziyorduk gazeteyi. Arabam da yoktu oradan oraya koştururdum, çok yorulurdum yani” dedi.

Kendisinin kahve hayatı olmadığını ve gazetenin alıştığı bir yuvası olduğunu ifade eden Tuğlu, “Yanlış yapmamaya, insanları kırmamaya, kurumları rencide edecek haberler yapmamaya özen gösterdik. Bir yanlış kırarak da söylenir kırmadan da söylenir. 55 yılda 2-3 kez savcılığa gittim. Benim yazılarımla ilgili hiç gitmedim. Başkalarının yazılarıyla ilgili mahkemelere gittim geldim. Birisinin şiiri yüzünden 2 yıl gittim geldim, o şiiri yazan adama bile söylemedim, sonunda beraat ettik” ifadelerini kullandı.

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Ben annemi toprağa verdiğim gün telefonla haber yazdırdım

Annesinin defnedileceği gün haber yazmak zorunda kaldığını dile getiren Turan Tuğlu, “Gazetecinin kulağı deliktir, kulağının delik olması sürekli basını izlemekle, okumakla, dinlemekle ve değerlendirmekle olur. Ben annemi toprağa verdiğim gün telefonla haber yazdırdım buraya. Çünkü haber yazacak kimse yoktu, cenaze bir tarafta ben bir tarafta haber yazıyordum. Gazetecilik bu” diye konuştu.

Genç muhabirlere de tavsiyelerde bulunan Tuğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Okumadan gazetecilik olmaz, eğer yazı yazıyorlarsa onun kaynağı okumaktır. Okumadan kesinlikle olmaz. İnsan hafızası her şeyi tutmuyor, üzerine bir şey eklemezseniz bilgiler kaybolup gider, sürekli beslemek lazım, yeni şeyler öğrenmek lazım. Oturdukları yerde gazetecilik yapmasınlar. Dolaşsınlar, düşünce üretsinler, ortaya bir şey koysunlar. Gazetecilik sadece olup biteni gazeteye koymaktan ibaret değildir. Öncülük yapmaktır. Bir haberi yazarken onun memlekete zararlı mı faydalı mı dikkate almak gerekiyor. Haber çok ilginç olabilir ama ilginç memleket için zararlıysa onu vermemek lazım. Ben bununla karşılaştım.”

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Turan Bey bir derya, biz ondan sadece bir damla alabildik

Kuşakkaya Gazetesinde 45 yıldır gazeteci Turan Tuğlu ile çalışan Kamil Aktürk ise “1976 yılında matbaada çırak olarak başladım. Burası bir eğitim kurumu gibi oldu. Bir aile ortamı vardı sürekli. Turan Tuğlu, çok kaliteli yapısı olan, herkesin çözemeyeceği ama tanıdıktan sonra da çok değerli olduğunu anlayacağınız bir insan. Topluma ve memlekete verdikleriyle Gümüşhane tarihinde çok önemli bir yer edindi. Özel bir iş yerinden ziyade bir kamu kurumu gibi bir kütüphane gibi Gümüşhane’nin hafızası gibi bir yer oldu burası. Turan Tuğlu ile 45 yıl ben beraber çalıştım, bu süre içinde bir kamu hizmeti verdik. Onunla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Unutulmayacak zamanlar yaşadık. Turan bey bir derya biz ondan sadece bir damla alabildik, yine de yaşam tarzına imrenerek bakıyoruz. Çok saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir aile büyüğü olarak kabul ettiğimiz bir kişi” dedi.

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Gazetecilikte mesainin 24 saat olduğunu vurgulayan Aktürk, “Sabah evden çıkarken mesaiye başlamak ve bunu 24 saat sürdürmektir. Günün 24 saati kesintisiz mesaisi olan insandır. Gazetecinin hastası olmayacak, kendisi hasta olmayacak, mazereti olmayacak. Yılın bir günü değil, her günü hatırlanması lazım” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Dik yamaçlar arasındaki mahalle ve caddelere vatandaşların daha kolay ve daha kısa sürede ulaşması için yapılan merdivenler vatandaşların işini kolaylaştırırken özellikle başka kentlerden Gümüşhane'ye gelen üniversite öğrencilerini şaşırtıyor.<br> Çok sayıda merdivenin yer aldığı ve en fazlası 400 basamağın üzerinde olan merdivenin bulunduğu kentte son yıllarda bu merdivenlerin üzerinin kapatılması kullanan vatandaşları yağmur suyu ve kardan korurken özellikle yaşlı ve rahatsızlığı olan vatandaşlar ise buraları kullanmak yerine araç yollarını kullanıyor.<br> Kente üniversite okumak için gelen ve bu kadar merdivenle ilk defa karşılaşan üniversite öğrencileri ise ilk başlarda merdivenleri çıkarken sürekli mola vermek zorunda kalıyor.<br> \"Merdivenler insanı yoruyor ama spor yapmış oluyoruz\"<br><br>Spor yapmak için merdivenleri kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Çelik, “Gümüşhane'de öğrenciyim. Benim yurdum biraz yukarıda kalıyor. Bu merdivenler için 550 basamak dediler ama ben bizzat 423 basamak saydım. Gümüşhane dağlık bir bölge olduğu için alçak yerlerde yerleşim yeri bulunmuyor. Yüksek yerleri düzleştirerek oraya yerleşim yeri kuruyorlar, buna örnek olarak Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesini verebiliriz. Bunun için de merdivenler tabi ki önemli bir konuma geliyor. Merdivenler insanı çıkarken yoruyor ama spor yapmış oluyoruz. Benim kaldığım yurda otobüs çıkıyor fakat ben spor olsun diye merdivenlerden çıkmayı tercih ediyorum\" dedi. “İlk çıktığımda nefes nefese kaldım\"<br><br>Adana'dan okumak için Gümüşhane'ye gelen ve merdivenlere ilk çıkışında nefes nefese kaldığını belirten Ayşe Zuhal Pelin, “Ben buraya ilk geldiğimde afalladım çünkü çok fazla yokuş çıkıyoruz. İlk çıktığımda da abartılacak bir durum olmadığını düşünüyordum ama nefes nefese kaldım. Her gün öğrenciler bu şekilde merdivenleri çıkıyor öğrencilerin okuma hevesi kalmıyor. Ben çok bunaldım. Burada bazı fakülteler var merdivenle ulaşım sağlanıyor, orada okuyan öğrencilere üzülüyorum biraz yorucu. Bütün arkadaşlarım benim gibi şikayet ediyor bu konudan\" şeklinde konuştu. Erzurumlu üniversite öğrencisi Salim Polat da “Buranın coğrafi yapısından dolayı merdivenler olmak zorunda, başka bir ulaşım şansı yok. Otobüsler var ama her yere çıkamıyorlar bu nedenle merdivenler yardımcı oluyor. Bizim yurda çıkan bir merdiven var orayı çıkarken 3 mola veriyoruz, soğuklarda zorlanıyoruz. Üstü kapalı olması iyi\" diye konuştu. Gümüşhane'de yüzlerce basamaklık merdivenler şaşırtıyor Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı'nın oluşturduğu derin vadiye kurulan Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar mahalleler arasında yapılan yüzlerce basamak merdivenleri kullanarak ulaşımını kolaylaştırıyor.

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