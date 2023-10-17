|
Gündem

56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 150 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını ve operasyonların da devam ettiğini açıkladı.

Kenan Biter
08:36 . 17/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanı Yerlikaya: "56 ilimizde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." dedi.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin açıklaması şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:


Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.







#Kafes operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
#Mali suçlar
#Terör operasyonu
#Kenan Biter
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Garantör ülke ne demek?