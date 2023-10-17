56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 150 şüpheli şahıs yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.





İçişleri Bakanı Yerlikaya: "56 ilimizde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." dedi.





Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin açıklaması şu şekilde;





Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:





Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.





Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.





Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.























