Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem 59 sanığa ağır müebbet talebi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

59 sanığa ağır müebbet talebi

FETÖ'nün darbe girişiminin Kara Harp Okulu ayağına ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada karar bugün çıkacak. Savcı mütalaasında, 15 Temmuz'da Kara Harp Okulu dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etmişti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kara Harp Okulu davasında da bugün karar duruşması gerçekleştirilecek.
Kara Harp Okulu davasında da bugün karar duruşması gerçekleştirilecek.

1 Kasım 2017 tarihinde görülmeye başlayan 307 sanığın yargılandığı Kara Harp Okulu davasında da bugün karar duruşması yapılacak.

KARAR DURUŞMASI YAPILACAK

Duruşma savcısı, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı mütalaada, o dönem Kara Harp Okul Dekanı olan eski tuğgeneral ile albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti.

Savcı ayrıca, Kerim Acar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği bazı sanıklar için "askeri komutanlıkların gaspı" suçundan da müebbet hapis istedi.

TOPLAM 183'E CEZA İSTEDİ

Sanıklardan 95'i hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, 47'si askeri öğrenci 104 sanığın delil yetersizliği sebebiyle beraatlerini talep etti. Böylece savcı sanıklardan 183'ünün cezalandırılmasını istemiş oldu.

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