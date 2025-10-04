5G teknolojisi ilk kez AKM’de sanatla buluşuyor: Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) öncü uygulamalar, sanatseverlere yenilikçi deneyimler yaşatıyor.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sağlıktan tarıma, sanayiden spora ve kültür-sanata kadar yaşamın her alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) hayata geçirilen öncü 5G tabanlı uygulamalar, ziyaretçilere eşsiz ve geleceğin teknolojileriyle şekillenen deneyimler sunuyor. Türk Telekom’un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 5G’nin sunduğu yeni nesil imkanlar deneyimlendi. Bakan Ersoy ve Önal, Türk Telekom Opera Salonu’nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle desteklenen VR uygulaması üzerinden 4K çözünürlük ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak izledi. Deneyimin ardından, 5G hız testinin başarıyla tamamlanmasıyla, Türk Telekom’un 5G’deki öncü rolü bir kez daha ortaya konuldu. 5G’nin sanatla buluştuğu bu özel deneyimin sonunda Bakan Ersoy, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ‘Beden Perküsyonu Atölyesi’ çalışmalarına katılan Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’ndaki az gören çocuklara 5G üzerinden uzaktan kontrol edilen robot aracılığıyla bağlanarak çalışmalar hakkında, geleceğin teknolojilerinin sunduğu imkanları çocuklarla buluşturdu.
“5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor”
5G VR ile yeni bir deneyim
AKM’nin üst katında yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G destekli VR deneyim alanı sayesinde, Türk Telekom Opera Salonu’ndaki gösterilerin ilk perdesini kaçıran sanatseverler, salona giriş yapamasalar dahi performansa sanal gerçeklik teknolojisiyle eşlik edebiliyor. VR gözlükleriyle 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla aktarılan yayın, 5G teknolojisi ile izleyicilere adeta salonda bulunuyormuş hissi veriyor. İlk perdeyi VR aracılığıyla takip eden katılımcılar, ikinci perde için salona geçerek gösteriyi kaldıkları yerden devam ettirebiliyor. Türk Telekom’un hayata geçirdiği bu yenilik, kültür-sanat deneyimini teknolojiyle bütünleştirerek sanatseverlere kesintisiz erişim imkânı sağlıyor. Sanatseverler, Türk Telekom’un AKM’de 5G teknolojisiyle hayata geçirdiği yenilikçi uygulamayı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yer alan tüm etkinliklerde deneyimleyebiliyor.