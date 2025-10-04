5G teknolojisi ilk kez AKM’de sanatla buluşuyor: Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi

“İletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettik. Bugün de Türkiye’yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi teknolojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız. Hayata geçirdiğimiz öncü projelerle sağlık, tarım,sanayi ve kültürsanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüştürücü gücünü şimdiden gösteriyor, dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’nin farklı alanlarına bu teknolojileri yansıtırken, kültür sanatın kalbi Türk Telekom Opera Salonu’nda yenilikçi 5G VR uygulamamızı Türk Telekom Lounge alanında sanatseverlere sunuyoruz. Tüm bu uygulamaların yanında yaptığımız 5G hız testi ile iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik”