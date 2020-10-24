5’lere 12 9’lara 16 saat ders Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

Yasemin Asan 24 Ekim 2020, 00:00 Yeni Şafak