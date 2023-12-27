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6 büyükşehirle temayüle devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim temayül çalışmaları sürüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 22 büyükşehrin teşkilatları ile ayrı ayrı buluşan Erdoğan dün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Van heyetleri ile bir araya geldi. Antalya’da 5 ilçede MHP’nin adayıyla seçimlere girme kararı alındı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:54 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki seçimlerden farklı olarak aday tespitinde nabzını yokladığı il teşkilatları ile motivasyon toplantılarını sürdürecek.

Büyükşehir temayüllerine devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ankara, İstanbul, İzmir’in de aralarında bulunduğu 22 büyükşehrin teşkilatları ile ayrı ayrı buluşan Erdoğan dün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Van heyetleri ile bir araya geldi. Burada Erdoğan’ın AK Parti yönetiminde olan iller için teşkilattan iki isim, muhalefette olan belediyeler için de 3 isim istediği öğrenildi. Erdoğan ayrıca motivasyonunun devam etmesi için teşkilatlarla bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.

ANTALYA’DA 2019 DENGESİ DEĞİŞTİ

Öte yandan temayüller sonrasında edinilen bilgilere göre Antalya’da 5 ilçede MHP’nin adayı ile seçimlere girilme kararı alındı. 2019 yılında Alanya, Finike, Kemer ve Korkuteli’nde MHP adayı ile seçime girilmiş, Alanya ve Korkuteli’nde seçimler zafer ile sonuçlanmıştı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde ise Alanya, Finike, Korkuteli ile Demre ve Gazipaşa’da MHP’nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı. 2019’da MHP adayı ile seçime girilen ve kaybedilen Kemer’de ise bu kez AK Parti’nin adayı ile seçime gidilecek.

Reisi Türkiye’ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ocak ayının ilk haftasında Türkiye’ye geliyor. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Reisi’nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti. Reisi’nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin de düzenlenmesi bekleniyor.


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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye ve parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği 'kötü insanlar' ifadesine değinerek, "En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük." dedi. CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#MHP
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