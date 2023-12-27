6 büyükşehirle temayüle devam

Büyükşehir temayüllerine devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ankara, İstanbul, İzmir’in de aralarında bulunduğu 22 büyükşehrin teşkilatları ile ayrı ayrı buluşan Erdoğan dün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Van heyetleri ile bir araya geldi. Burada Erdoğan’ın AK Parti yönetiminde olan iller için teşkilattan iki isim, muhalefette olan belediyeler için de 3 isim istediği öğrenildi. Erdoğan ayrıca motivasyonunun devam etmesi için teşkilatlarla bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.