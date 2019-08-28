Gündem 6 generalin ataması yapıldı
ANKARA

6 generalin ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6 generalin atama kararı yayımlandı. Atama kararına göre, Müşterek Özel Görev Komutanlığı görevine Tümgeneral Erhan Uzun atandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen, MÖGK, 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 5'inci Kolordu Komutanlığı, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atamalar yapıldı.

6 generale yeni görev

Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet(MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.

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