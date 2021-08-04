Gündem 62 milyonluk yardım
ANTALYA

62 milyonluk yardım

Yangından etkilenen vatandaşlar için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bakanlıklar, AFAD ve Kızılay tarafından Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’ye toplamda 62.5 milyon TL nakdi yardım gönderildi. Barınma ihtiyaçları karşılandı, sıcak yemek dağıtıldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​62 milyonluk yardım
Manavgat’ta evleri zarar görenler için AFAD’ın mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyodan oluşan yaşam konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından belirlenen vatandaşlara teslim edilmeye başladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan Adana, Antalya, Denizli, Isparta, Mersin, Muğla ve Osmaniye’ye de sıçrayan yangınlar yürekleri sızlattı. Meydana gelen yangınlar binlerce hektar ormanı ve yerleşim yerlerini olumsuz etkiledi. Birçok mahalle ve köy yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Devletin tüm imkanları afet bölgesi için seferber edildi. Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62.5 milyon TL nakdi yardım gönderildi.

309 BİN 60 SU DAĞITILDI

  • AFAD’dan alınan bilgiye göre Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’de bin 759 vatandaşa barınma hizmeti verilirken evi hasar gören afetzedelere 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri tahsis edildi. Bölgelere günlük 19 bin 435 kişilik yemek servis edildi. Bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca AFAD tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı.

65 BİN YEMEK VERİLDİ

Türk Kızılayı, afetin ilk gününden bu yana toplam 116 adet yardım aracıyla afetten etkilenen bölge halkına beslenme ve yardım malzemeleri ulaştırdı. Günlük 18 bin 65 kişilik olmak üzere afetin başından bu yana ise 65 bin 86 adet sıcak yemek çıkaran kurum, beslenme yardımlarını 89 dağıtım noktasında 14 mobil beslenme aracı, 8 mobil aşevi ve 1 sahra mutfağı ile gerçekleştirdi. Orman yangınlarının ilk ortaya çıkışından bu yana seferber olan Kızılay, 2 bin 747 kişiden oluşan personel ve gönüllüsüyle toplamda 256 bin 311 kişilik gıda desteği de sağladı. Ayrıca kurumdan sıcak yemek ve gıda kolisine ek olarak; hijyen seti, içecek, ikramlık malzeme, kumanya ve soğuk su dağıtımları gerçekleştiriliyor.

Abone Ol Google News
Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
Bir şehitdört yaralı var

Bir şehit
dört yaralı var

İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı.
Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu

​İşte ajansların “Help Turkey" manipülasyonunun detayları.

Yeni hasta grubunun büyük bölümünü gençler oluşturuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı.

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'
253 bin kişinin<br>girişi engellendi

253 bin kişinin
girişi engellendi

Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi.

Araçtan sıçradı<br>üç hektarı kül etti

Araçtan sıçradı
üç hektarı kül etti

​Manisa Akhisar'da korkutan orman yangını.
İçler acısı görüntü

İçler acısı görüntü

​Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi.

​Sosyal medya ve dezenformasyon konularında çalışan İngiliz uzman Jones, Yeni Şafak'a anlattı.
Mehmetçik görevlendirildi

Mehmetçik görevlendirildi

MSB'den Isparta ve Denizli'deki orman yangına destek.

​Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

​Orman yangınları tarihi dokuyu da tahrip etti.

​Gözlemci statüsü verilmesi kararına ortak girişimle engel.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.