​62 milyonluk yardım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan Adana, Antalya, Denizli, Isparta, Mersin, Muğla ve Osmaniye’ye de sıçrayan yangınlar yürekleri sızlattı. Meydana gelen yangınlar binlerce hektar ormanı ve yerleşim yerlerini olumsuz etkiledi. Birçok mahalle ve köy yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Devletin tüm imkanları afet bölgesi için seferber edildi. Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62.5 milyon TL nakdi yardım gönderildi.

309 BİN 60 SU DAĞITILDI

AFAD’dan alınan bilgiye göre Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’de bin 759 vatandaşa barınma hizmeti verilirken evi hasar gören afetzedelere 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri tahsis edildi. Bölgelere günlük 19 bin 435 kişilik yemek servis edildi. Bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca AFAD tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı.

65 BİN YEMEK VERİLDİ

Türk Kızılayı, afetin ilk gününden bu yana toplam 116 adet yardım aracıyla afetten etkilenen bölge halkına beslenme ve yardım malzemeleri ulaştırdı. Günlük 18 bin 65 kişilik olmak üzere afetin başından bu yana ise 65 bin 86 adet sıcak yemek çıkaran kurum, beslenme yardımlarını 89 dağıtım noktasında 14 mobil beslenme aracı, 8 mobil aşevi ve 1 sahra mutfağı ile gerçekleştirdi. Orman yangınlarının ilk ortaya çıkışından bu yana seferber olan Kızılay, 2 bin 747 kişiden oluşan personel ve gönüllüsüyle toplamda 256 bin 311 kişilik gıda desteği de sağladı. Ayrıca kurumdan sıcak yemek ve gıda kolisine ek olarak; hijyen seti, içecek, ikramlık malzeme, kumanya ve soğuk su dağıtımları gerçekleştiriliyor.