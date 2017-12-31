650 bin elyazması yenilenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez kütüphanesinde bulunan ciltli 6 bin 500 el yazması eser için restorasyon ve konservasyon çalışması başlattı. El yazma ve taş baskı eserlerde zamanla meydana gelen yıpranmaları onarmak için kütüphane bünyesinde restorasyon bölümü kuruldu. Hasar tespitleri yapılan eserler, alanında uzman restoratörler tarafından özel ortamda yenilenecek. Eserler aynı zamanda konservasyon çalışmalarıyla biyolojik, fiziksel ve kimyasal nedenlerden kaynaklanan yıpranmalara karşı da korunacak.

ENGELSİZ ÇALIŞMA ODALARI

Üniversitelere, araştırmacılara ve kitapseverlere hizmet veren kütüphanede, özel çalışma odaları, sunum odaları, Peygamber Efendimizin hayatı ve sünneti ile ilgili eserlerin yer aldığı özel bölüm, konferans salonu, çalışma ve okuma salonları bulunuyor. 300 kişinin aynı anda çalışabileceği kütüphane de engelli okuyucular için materyaller ve özel çalışma odaları dikkati çekiyor.

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5 BİN TARİHÎ YAYIN KORUMA ALTINDA

Kütüphanenin koleksiyonunda Sebilü’r-Reşad, Sırat-ı Müstakim gibi dergilerin yanı sıra dinî, kültürel, sanatsal ve tarihi içerikli güncel dergilerden oluşan 5 bin kadar yayın bulunuyor.

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