650 bin TL değerinde sahte kıyafet ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, sahte pantolon ve tişörtleri haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alınmıştı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesinde bulunan ikametinde 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan aramada; 353 adet piyasa değeri 650 bin TL olan çeşitli markalara ait faturasız, sahte - taklit pantolon ve tişört ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.