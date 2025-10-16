Yeni Şafak
650 bin TL değerinde sahte kıyafet ele geçirildi

650 bin TL değerinde sahte kıyafet ele geçirildi

16/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
IHA
Ele geçirilen sahte kıyafetler.
Ele geçirilen sahte kıyafetler.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 650 bin TL piyasa değerine ait olan sahte pantolon ve tişört ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, sahte pantolon ve tişörtleri haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alınmıştı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesinde bulunan ikametinde 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan aramada; 353 adet piyasa değeri 650 bin TL olan çeşitli markalara ait faturasız, sahte - taklit pantolon ve tişört ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

