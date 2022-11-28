Gündem 6lı masa bakanlık dağıtıyor Paylaşım hesapları kızışıyor
POLİTİKA

6’lı masa bakanlık dağıtıyor: Paylaşım hesapları kızışıyor

Yapılan pazarlıklara göre muhalefet seçimi kazanırsa bakanlıkların sayısı, bazı bakanlıkların bölünmesiyle artırılacak. Böylece ortaklara yeterli sayıda bakanlık verilebilecek. Halen kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı dâhil 18 üye bulunuyor. 2002 öncesi koalisyon dönemlerinde bakanlık sayısının 38’e kadar çıktığı olmuştu.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masa bakanlık dağıtıyor: Paylaşım hesapları kızışıyor
6'lı masa.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için yola çıkan 6’lı masada paylaşım hesapları kızıştı. Muhalefetin seçimi kazanması durumunda bunun ilk sonucunun kabinedeki bakan sayısının artmasında yaşanması bekleniyor. Buna göre, bazı bakanlıkların ortaklar arasında bölünebileceği, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının da buna uygun artabileceği belirtiliyor. 2002 öncesi koalisyon dönemlerinde partiler arasında pazarlıklar sonucu Bakanlar Kurulunda üye sayısının 38’e çıktığı görülmüştü. Cumhurbaşkanı adayının tespiti öncesinde son turların yaşandığı 6’lı masa kulislerinde gündem 2023’te gösterilecek adayın yanı sıra kabine ve alt kadrolarda bölüşümün nasıl olacağı konusunda şekilleniyor. Kurmaylar düzeyinde buna ilişkin değerlendirmeler dikkat çekiyor. Ağırlıklı görüş, gösterilecek adaya göre kabine ve bürokraside 6’lı arasında bir planlama söz konusu olacak. Bu çerçevede kaynaklar, “Cumhurbaşkanı adayının hangi partiden çıkacağına göre paylaşım şekillenir. Örneğin aday CHP’li bir isim olursa, diğer partilerden cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir” diyor. CHP, İYİ Parti, DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden kurulu 6’lı masada her partiye oy oranına göre bakanlık verilmesine sıcak bakılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı dâhil mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde 18 üye bulunuyor. Bu listenin mevcut bazı bakanlıkların bölünmesi ve göç gibi yeni bakanlıkların kurulmasıyla ortakları tatmin edecek şekilde artırılması da kulislerde konuşuluyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye Bakanlıkları örnek gösteriliyor.

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