Gündem 6lı masada adaylık kazanı kaynıyor
ANKARA

6'lı masada adaylık kazanı kaynıyor

CHP’nin öncülüğünde kurulan 6’lı masada adaylık kazanı kaynamaya devam ediyor. 6’lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı uzun süredir tartışılıyor. Ancak son dönemlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ismi de konuşulmaya başlandı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6lı masada adaylık kazanı kaynıyor
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CHP’nin öncülüğünde kurulan 6’lı masada adaylık kazanı kaynamaya devam ediyor. 6’lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı uzun süredir tartışılıyor. Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” dedi. Ancak son dönemlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ismi de konuşulmaya başlandı. Ancak masadakilerden bazıları buna karşı çıkıyor, bazıları da sıcak bakıyor. Masanın baş aktörü olan CHP ve Saadet Partisi’nde, Akşener ismine sıcak bakılmıyor. Gelecek ve DEVA Partisi, Akşener’in daha mantıklı bir aday olacağını belirtirken Demokrat Parti ise kararsız kalıyor.

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