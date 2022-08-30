Gündem 6lı masada koltuk pazarlığı
ANKARA

6’lı masada koltuk pazarlığı

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin masada görüştüğü protokolün ayrıntıları netleşiyor. Son tur toplantılarında sadece cumhurbaşkanı adayının ismi değil, milletvekili listesi ve bakanlıklar da protokole yansıyacak. Üst düzey bürokrat, vali, emniyet müdürleri, rektör ve büyükelçi atamalarının 6 parti arasında paylaşılacağı belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masada koltuk pazarlığı
6'lı masa

Aylardır Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamayan 6’lı masada şimdi de protokol tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “6’lı masa protokol yapacak” açıklamasından sonra, 6 partinin genel merkezlerinde protokole ilişkin detaylar konuşulmaya başlandı. Buna göre, sadece adayın ismi ve seçim süreci değil, milletvekili listesi, bakanlıklar, bürokrasideki atamalar, seçimin kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl yürütüleceği de protokole yansıyacak. Masa buluşmalarında birinci tur sona erdi. Ekim ayında başlayacak ikinci tur görüşmelerinde 6’lı masanın aday ve mutabakat üzerinde daha fazla mesai sarfedeceği ifade ediliyor. 6 parti ortak bir adayda anlaşabilirse protokol yapılması bekleniyor. Küçük partilerin hangi listelerden seçime gireceği tartışılıyor. Masa içinden yeni bir ittifak doğması halinde ise iki ittifakın tek aday formülü üzerinde duracağı, bu durumda da yine “en güçlü il ve en güçlü parti” formülünün gündeme geleceği belirtiliyor.

BÜROKRAT ATAMALARI KONUŞULUYOR

Protokolde bakanlık paylaşımlarının da yapılacağı ifade ediliyor. Bakanlıklarda oy oranına göre her partiden temsilcilerin olacağı konuşulurken bazı genel başkanların da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı belirtiliyor. Partilerde bakan olabilecek isimler konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanınca atanan üst düzey bürokrat, vali, emniyet müdürleri, rektör ve büyükelçilerin bile önceden belirleneceği ifade ediliyor. Bürokrat atamalarında 6’lı masanın ortak hareket edeceği, bu isimlerden bazılarının seçim zamanında açıklanacağı belirtiliyor.

6’lı masa ikiye bölünebilir
GÜNDEM
6’lı masa ikiye bölünebilir

6’lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de
EKONOMİ
6’lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de
Süper Ligin lideri Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş

​Siyah beyazlılar etkili oyunuyla Sivasspor'u mağlup etti.
Futbolseverlerin merak ettiği soru

Futbolseverlerin merak ettiği soru

​Beşiktaş'ın yıldız golcüsünün sözleşmesinde dikkat çeken madde.
TOGGdan müjdeli haber: Fabrika resmen üretime geçiyor

Eskişehir'de <br>Konyaspor kazandı

Eskişehir'de
Konyaspor kazandı

​Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk kez kaybetti.

Kırmızı kartlar<br>damga vurdu

Kırmızı kartlar
damga vurdu

​Konyaspor-F.Bahçe maçında tartışılan an.

​Başından vurulmuş halde bulundu.

​Tabiplerin atama kurası için talep süreci başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.