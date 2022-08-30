6’lı masada koltuk pazarlığı

Aylardır Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamayan 6’lı masada şimdi de protokol tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “6’lı masa protokol yapacak” açıklamasından sonra, 6 partinin genel merkezlerinde protokole ilişkin detaylar konuşulmaya başlandı. Buna göre, sadece adayın ismi ve seçim süreci değil, milletvekili listesi, bakanlıklar, bürokrasideki atamalar, seçimin kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl yürütüleceği de protokole yansıyacak. Masa buluşmalarında birinci tur sona erdi. Ekim ayında başlayacak ikinci tur görüşmelerinde 6’lı masanın aday ve mutabakat üzerinde daha fazla mesai sarfedeceği ifade ediliyor. 6 parti ortak bir adayda anlaşabilirse protokol yapılması bekleniyor. Küçük partilerin hangi listelerden seçime gireceği tartışılıyor. Masa içinden yeni bir ittifak doğması halinde ise iki ittifakın tek aday formülü üzerinde duracağı, bu durumda da yine “en güçlü il ve en güçlü parti” formülünün gündeme geleceği belirtiliyor.

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BÜROKRAT ATAMALARI KONUŞULUYOR

Protokolde bakanlık paylaşımlarının da yapılacağı ifade ediliyor. Bakanlıklarda oy oranına göre her partiden temsilcilerin olacağı konuşulurken bazı genel başkanların da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı belirtiliyor. Partilerde bakan olabilecek isimler konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanınca atanan üst düzey bürokrat, vali, emniyet müdürleri, rektör ve büyükelçilerin bile önceden belirleneceği ifade ediliyor. Bürokrat atamalarında 6’lı masanın ortak hareket edeceği, bu isimlerden bazılarının seçim zamanında açıklanacağı belirtiliyor.

GÜNDEM 6’lı masa ikiye bölünebilir