7 milyarlık sahte faturayla 70 milyonluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hayali şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği belirtildi. Haksız şekilde KDV iadesi alan şüphelilerin, sadece 2020-2021 yılları itibarıyla devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğrattıkları vurgulandı. Soruşturmada 26 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisiyle sahte faturaları kullanan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yöneticisi olan 11 şüpheli dahil toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 35 kişi gözaltına alındı, sirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu.