Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
7 milyarlık sahte faturayla 70 milyonluk vurgun

7 milyarlık sahte faturayla 70 milyonluk vurgun

Burak Doğan
04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mali müşavirler dahil 35 gözaltı
Mali müşavirler dahil 35 gözaltı

Şirketler üzerinden hayali ticaretle vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hayali şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği belirtildi. Haksız şekilde KDV iadesi alan şüphelilerin, sadece 2020-2021 yılları itibarıyla devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğrattıkları vurgulandı. Soruşturmada 26 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisiyle sahte faturaları kullanan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yöneticisi olan 11 şüpheli dahil toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 35 kişi gözaltına alındı, sirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu.



#operasyon
#dolandırıcılık
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?