70 şuç kaydı olan hırsızdan ilginç savunma: Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor 70 şuç kaydı olan hırsızdan ilginç savunma: Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor Tekirdağ’da bir tekel büfeden para çalan suç makinesi hırsız tutuklanırken, “Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım. Aha dayıya sor” dedi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2020, 09:08 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020, 09:13 İHA