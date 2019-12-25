70 yaşındaki kayınvalidesine 8 sıfır araç aldı: Hepsi kazaya karıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.

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Sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.

FOTOĞRAF 18 Doğum sırasında annesini kaybedince anne dediği teyzesi ve halasının yanında büyüyen, halasının oğluyla evlendirilip 4 çocuk yapan Ayşe Altınkaynak, eşinin isteği üzerine boşandıktan sonra yalnız başına yaşam mücadelesi vermeye başladı. Altınkaynak, zorlu geçen çocukluk ve evlilik hayatına rağmen hiç boynunu bükmedi. Besledikleri hayvanlarla ilgilenen ve 4 çocuk dünyaya getiren Altınkaynak, eşinin isteği üzerine evliliklerine son verdi. Çocukları da Konya'ya yerleşen 52 yaşındaki kadın, boşandıktan sonra bir süre, Akseki ilçesi Bucakkışla Mahallesi'nde, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle düğmeli ev olarak adlandırılan evde babasıyla birlikte yaşadı. 6 ay önce babasını kaybeden Altınkaynak, Antalya'ya 160, Akseki'ye ise 7 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında, engebeli bir araziye kurulu mahalledeki evinde tek başına kaldı. Çektiği zorluklara rağmen kimseye yük olmayan, belediyenin kömür yardımını, daha çok ihtiyacı olanlara verilsin, diye reddeden 52 yaşındaki Altınkaynak'ın uzun süredir akan çatısı, komşularının kendinden habersiz Akseki Belediyesine haber vermesiyle onarıldı. Mahallede herkes tarafından sevilen Ayşe Altınkaynak, çok zorlu bir yaşam sürdüğünü, yağmurda, çamurda, karda yıllarca hayvanların peşinde koşturduğunu söyledi. Evlilik hayatının da sıkıntılarla geçtiğini, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı babasını kaybedince çok üzüldüğünü aktaran Altınkaynak, yaşamın tüm zorluklarına rağmen hayata hep pozitif bakmaya çalıştığını dile getirdi. Evin çatısı akmaya başlayınca zor duruma düştüğünü, evin içi kirlenmesin diye akıtan yerlere leğen ve tencere koyduğunu aktaran Altınkaynak, şöyle konuştu: Çatı onarılmasa, gidecek, kalacak başka yerim yoktu. Her zaman azla yetinmeyi bildim. Kömür vereceklerdi, odunum olduğu için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedim. Herkes yardım isterse devlet ne yapsın? Bu kadarına şükür, ben şükrediyorum. Çatım yapıldı. Haberim olmadan komşularımın ismimi yazdırması sonucu evime getirilen kömürü, her zaman ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilirim. Komşularım ve akrabalarım ara sıra yardımda bulunuyor. Onları da kabul etmek istemiyorum ama çok zorluyorlar ve gönül koyuyorlar. Mahcup oluyorum. Bir şekilde hayat geçiyor. Allah devletimizden razı olsun. Altınkaynak'ın komşusu Miyase Gülçopur ise Ayşe Altınkaynak'ı mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade etti. Kimseye zararı olmayan ve herkesle iyi geçinen Altınkaynak'ın çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Gülçopur, şunları kaydetti: Bu kadın her zaman burada yaşayacak. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama buna el uzatılması gerekiyor. Buna bir el uzatana, Allah bin el uzatsın. Kendisi de çok zor durumda olmasına rağmen gözü tok. Zor durumda bile hep başkalarını düşünüyor. Kışı çıkaracak kadar odunu olduğunu belirterek kömür yardımını bile istemedi. Kömürün, ihtiyacı olana verilmesini istedi. Biz ondan habersiz kömür için başvuru yaptık. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da kendilerine yardım talebinde bulunanların sorunlarıyla ilgilendiklerini bildirdi. Gelen talepler üzerine belediyenin ilgili birimlerinin harekete geçtiğini anlatan Özkan, Sorunların çözümü için hemşehrilerimize yardım elini uzatıyoruz. Ayşe Altınkaynak için de komşuları yardım talebinde bulundu. Ayşe annemiz herkes tarafından sevilen biri. Çok örnek teşkil eden bir hayatı var. Genelde yardımları zorla kabul ediyormuş. Hayat hikayesi bizleri de duygulandırdı. Örnek bir insan. diye konuştu. Çatısı akan evden çıkan dram dolu hayat: Kömür yardımını daha çok ihtiyacı olanlara verilsin diye reddetti Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Altınkaynak, imkansızlıklar içinde olmasına rağmen kanaatkar tutumu ve yardımseverliği ile takdir topluyor. BiP'te paylaş

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Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerin de katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06.45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücüsü olduğu tespit edildi

Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 4 gün boyunca emniyette sorgulanan zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücüsü olduğu tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T., yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"Düğünümüz var" şifresini kullandılar

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıkmış, zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü için de "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıkmıştı.

Polisin yaptığı derinlemesine araştırmada çete lideri Sedat T.'nin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve 70 yaşındaki kayınvalidesine sıfır araç aldığı ve bu araçların hepsinin kaza yaptığı tespit edildi. Sedat T.'nin kendi üzerine 13, 63 yaşındaki ehliyeti olmayan teyzesi G.K.'nin üzerine 7, 63 yaşındaki annesi G.T.'nin üzerine 5, 69 yaşındaki babası V.T.'nin üzerine 10 araç, 70 yaşındaki kayınvalidesinin üzerine ise 8 araç aldığı ortaya çıktı. Zanlının aldığı araçların hepsinin lüks sınıfındaki araçlar olduğu ve aldığı bütün araçların kazaya karıştığı saptandı. Ayrıca annesi ve teyzesinin ehliyetinin bile olmadığı, kayınvalidesinin ise hem okuma-yazma bilmediği hem de ehliyetinin olmadığı belirlendi. Polisin örgütün geriye dönük yaptığı olayları incelemeye devam ettiği öğrenildi.