Gündem 700 kilometrelik takip Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcıyı GPS yakalattı
ANTALYA

700 kilometrelik takip! Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcıyı GPS yakalattı

Antalya’nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çok sayıda dolandırıcılık olayının şüphelisi olan şahıs, polis ekiplerince Manavgat’ta yakalandı. Dolandırıcılık şüphelisinin kullandığı otomobilin Osmaniye’den kiralandığını tespit eden ekipler, aracın yerini takip cihazından belirleyerek yakaladı. Şüpheli şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
700 kilometrelik takip! Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcıyı GPS yakalattı
M.G. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi’nde bir kadının internet üzerinden satışa çıkardığı telefonunu sattığı kişinin internet bankacılığı üzerinden ödeme yaptığına dair dekontu göstermesine rağmen hesabında paranın olmadığını belirterek yaptığı şikâyet, polisi harekete geçirdi.

Telefonu alan şahsın kullandığı araçtan yola çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği Suç Araştırma Birimi ekibi, aracın Osmaniye’den kiralandığını belirledi.

Osmaniye’de aracı kiralayan firma ile irtibata geçen ekipler, aracın üzerindeki takip cihazından aracın Manavgat’tan Antalya istikametine gitmekte olduğunu belirledikten sonra, aracı Hatipler Yenimahalle’de bulunan akaryakıt istasyonunda yakaladı.

Araç Osmaniye’den gelen kiralama şirketi yetkililerine teslim edilirken, araçta ele geçirilen M.G’nin Manavgat’taki telefon olayının yanı sıra Gazipaşa ve Alanya’da aynı yöntemle birçok dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

“Takip cihazından takip ettik”

Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracın Osmaniye’de M.G. isimli şahıs tarafından kiralandığını belirten araç kiralama yetkilisi, aracı teslim eden polislere teşekkür ederek, “Aracımızın dolandırıcılık olaylarına karıştığının bildirilmesi üzerine takip cihazından takip edip Manavgat’a geldik. Polisler aracı ve kiralayan kişiyi buldu. Biz aracımızı teslim aldık. Şahıs şu an karakolda” diye konuştu.

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