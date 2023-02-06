7,4 büyüklüğünde deprem sonrası kritik uyarı: Evlerden uzak durun

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Kahramanmaraş’taki deprem bir çok şehirde hasara neden oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay’da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi. Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşları uyardı. Görür, yıkılmayan binalardaki kişilerin, artçı sarsıntılar nedeniyle dışarıda olmasını gerektiğini söyledi.