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74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

08:46 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.


Nefes kesen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi


Bakanı Yerlikaya'nın 74 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklaması şu şekilde;

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat’ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.


Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;


❌#İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Adana’da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Konya’da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

❌#İzmir’de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Ankara’da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Mersin’de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Osmaniye’de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌#Şanlıurfa’da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.


 




#Silah kaçakçıları operasyon
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
16 dakika önce
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