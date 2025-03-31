Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
766 kazada 5 ölü

766 kazada 5 ölü

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bilançosu ağır oldu.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bilançosu ağır oldu.

Türkiye genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yaşanan 766 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, bin 219 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 29 Mart’ta ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ramazan Bayramı arifesinde 766 trafik kazasının yaşandığını aktaran Bakan Yerlikaya, “Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


508 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: “Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.”


#kaza
#Ramazan Bayramı
#ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamuda çalışan işçilerin ikinci dönem ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı