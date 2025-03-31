766 kazada 5 ölü

Türkiye genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yaşanan 766 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, bin 219 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 29 Mart’ta ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ramazan Bayramı arifesinde 766 trafik kazasının yaşandığını aktaran Bakan Yerlikaya, “Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
508 BİN ARAÇ DENETLENDİ
Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: “Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.”