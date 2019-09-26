Gündem 8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası
ADANA

Adana haberleri: 8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
B.K'ye ait 8 bin 500 lira değerindeki araç.
B.K'ye ait 8 bin 500 lira değerindeki araç.

Kozan'da, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı.

Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.

B.K'ye çeşitli kural hatalarından dolayı trafik cezası kesildi.

11 bin 500 lira ceza kesildi

Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi.

B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi.

B.K.'nin otomobili ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.

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