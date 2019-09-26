Adana haberleri: 8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası 8 bin 500 bin liralık otomobile 11 bin 500 lira trafik cezası Adana'nın Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi. B.K.'nin otomobilinin değerinin ise 8 bin 500 lira olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 09:39 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 09:50 DHA