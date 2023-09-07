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8 bin hekim kamuya döndü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, beyaz reformdan sonra bu yıl istifaların yüzde 40 oranında azaldığını belirterek, "Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu" dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fahrettin Koca.

Fahrettin Koca.

Hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirmek ve sağlıkta şiddetin önlenmesi gibi konuları ele alan Beyaz Reform, meyvelerini veriyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, beyaz reformdan sonra bu yıl istifaların yüzde 40 oranında azaldığını belirterek, "Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu" dedi.

İŞTE İSTİFA ORANLARI

Önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Koca, Beyaz reform öncesi 2018, 2019, 2020 yıllarına dikkat çekerek, "Bu yıllarda ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama bin 500 kişiydi. 2022 yılının ilk 8 ayında ise, Ağustos ayında istifaen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın Ağustos ayına kadar ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı bin 200 kişi. Beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı" diye konuştu. Koca, istifa eden tüm hekimlerin yurtdışına gitmediğini belirtti. Ülkemizde Eris varyantının bulunmadığını ifade eden Bakan Koca, yeni aşılama dönemi söz konusu olmadığını açıkladı.


Bakan Koca: Beyaz Reform'dan sonra kamuya dönen hekim sayısı 8 bini buldu
Bakan Koca: Beyaz Reform'dan sonra kamuya dönen hekim sayısı 8 bini buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Beyaz Reform'un önemine değinen Bakan Koca, "Beyaz Reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın." dedi. Türkiye'de bazı ilaçların bulunamadığı, bazı ilaçların da ülkeden çekildiği iddialarına ilişkin soruya cevap veren Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekildiğine ilişkin haberlerin gündeme geldiğini anımsatarak "Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.


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