8 bin hekim kamuya döndü

Fahrettin Koca.
Hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirmek ve sağlıkta şiddetin önlenmesi gibi konuları ele alan Beyaz Reform, meyvelerini veriyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, beyaz reformdan sonra bu yıl istifaların yüzde 40 oranında azaldığını belirterek, "Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu" dedi.
İŞTE İSTİFA ORANLARI
Önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Koca, Beyaz reform öncesi 2018, 2019, 2020 yıllarına dikkat çekerek, "Bu yıllarda ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı ortalama bin 500 kişiydi. 2022 yılının ilk 8 ayında ise, Ağustos ayında istifaen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın Ağustos ayına kadar ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı bin 200 kişi. Beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı" diye konuştu. Koca, istifa eden tüm hekimlerin yurtdışına gitmediğini belirtti. Ülkemizde Eris varyantının bulunmadığını ifade eden Bakan Koca, yeni aşılama dönemi söz konusu olmadığını açıkladı.